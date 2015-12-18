外媒：美国国会或将批准IMF改革方案

哈通社阿斯塔纳12月18日电 据外媒报道，美国国会议员即将批准一项达成已有5年的旨在改革国际货币基金组织(IMF)的国际协议。

消息称，若国会议员们批准上述协议，则将缓解新兴市场国家长期以来的不满情绪，即它们在IMF的话语权和投票权未能体现其在世界经济中日益重要的地位。国会领袖已于16日同意在一项全方位支出议案中纳入上述改革IMF治理方式的条款。这项议案有望在未来数日内变成法律。若国会一如预期地批准对IMF治理方式进行调整，则印度、巴西、土耳其和其他国家将在IMF获得更大的投票权重。而中国所能获得的表决权将使这个全球第二大经济体成为IMF第三大股东，从而在地位上超越一些欧洲国家。

2010年的改革方案提出，将IMF的份额(即各国贡献的资本)增加一倍并进行重新分配，给予中国等国家更大发言权。中国在IMF的投票权份额将从3.8%提高至6%，而美国的投票权份额将从16.7%微降至16.5%，同时保留其否决权。最大的输家将是欧洲各经济体，它们的投票权份额将被削减。

美国外交学会国际经济部主任、《布雷顿森林货币战》一书的作者本•斯泰尔表示："(国会批准这些改革)具有重要意义。这肯定是姗姗来迟，我认为这带来了一些代价。"

斯泰尔补充道，美国在批准2010年改革方案的问题上拖拖拉拉，使北京在追求替代方案时具有"相当大的道德力量"，并帮助其争取到美国在欧洲和亚洲的盟友支持亚投行。

但是，可能给美国和IMF之间带来新摩擦的一个细节是，综合支出法案提出美国国会应在批准IMF发放特别贷款的问题上扮演更大角色。它还要求美国寻求废除2010年出台的"系统性豁免"，当时引入这项豁免的目的是让IMF能够参与欧洲主导的救助希腊经济的行动。