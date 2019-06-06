IMF因贸易战调降中国经济增速预测

哈通社/努尔-苏丹/6月6日 -- 据国际文传电讯社消息，国际货币基金组织（IMF）将2019-2020年中国经济增速预期调分别降至6.2%和6%，原因是与美国贸易战导致经济放缓风险上升。此前，国际货币基金组织预测2019-2020年中国经济增速分别为6.3%和6.1%。

IMF建议，中国及其贸易伙伴应采取建设性态度，纠正现有贸易体系中的不足之处。如果未出现新的加征关税措施或经济大幅度放缓，建议中国政府不要采取进一步刺激经济的措施。

IMF认为，中美贸易战升级，美国对大范围中国商品加征关税，并对包括华为在内的多家中国公司经营业务进行限制，对中国经济产生了负面压力。中国国家主席习近平表示，中国经济形势总体稳中向好，居民就业和收入均有增长，通胀保持稳定。中国完全有条件、有能力、有信心应对各种风险挑战。

IMF肯定中国在推进市场改革方面取得的进展，称市场在国家经济生活中发挥着更加重要的作用。

中国2019年一季度经济增长率为6.4%，与2018年四季度持平，为2009年一季度以来最低水平。



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