拉加德辞职 IMF将启动下任总裁遴选程序

哈通社/努尔-苏丹/7月17日 —— 据新华社消息，国际货币基金组织（IMF）执行董事会16日宣布接受IMF总裁拉加德的辞职请求，执董会将立即启动遴选下任IMF总裁的程序。

当天早些时候，拉加德正式向IMF执董会提交辞去IMF总裁一职的辞呈，辞职将于9月12日生效。拉加德表示，她在获得欧洲中央银行行长提名后的程序目前更加清晰，她做出辞职决定是为了加快遴选下任IMF总裁的程序。

IMF执董会对此发表声明说，执董会接受拉加德的辞呈并感谢她担任总裁期间为IMF所做的一切。声明说，在拉加德领导下，IMF成功帮助其成员应对一系列复杂和前所未有的挑战，包括全球金融危机的影响和余波。

声明说，IMF执董会将立即启动下任总裁的遴选程序，执董会对利普顿在过渡期间担任IMF代总裁充满信心。

欧洲理事会7月2日提名拉加德担任下任欧洲央行行长。随后，拉加德宣布在提名期间暂时卸任IMF总裁一职。IMF第一副总裁利普顿被任命为IMF代总裁。

拉加德曾任法国财政部长。2011年7月，拉加德正式就任IMF总裁，成为IMF历史上首位女性总裁。2016年2月，IMF执董会一致同意拉加德连任总裁一职，自2016年7月开始其第二个五年任期。