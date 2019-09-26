IMF执董会宣布格奥尔基耶娃出任新总裁

哈通社/努尔-苏丹/9月26日 —— 据新华社消息，国际货币基金组织（IMF）执行董事会25日宣布世界银行首席执行官、保加利亚经济学家克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃被选为该组织新一任总裁，她将于10月1日上任，任期5年。

IMF执董会表示，格奥尔基耶娃将接替已经离任的克里斯蒂娜·拉加德，成为该组织1944年成立以来首位来自新兴市场经济体的总裁。

格奥尔基耶娃在当选后发表声明说，当前全球经济增长继续令人失望、贸易紧张局势持续、债务处于历史高位，执掌IMF责任巨大。她认为，IMF当前的首要任务是帮助各国将危机风险降到最低，并做好应对经济下滑的准备。

格奥尔基耶娃指出，IMF也不应忽视长期目标，应该支持稳健的货币、财政和结构性政策以推动经济更强劲增长和改善人民生活，这也意味着应对不平等、气候变化风险和快速的技术变革等问题。她坚信IMF应通过国际合作帮助确保全球经济和金融体系稳定。她希望进一步强化IMF职能，使它更具前瞻性和更关注成员国的需要。

格奥尔基耶娃1953年出生于保加利亚首都索非亚，1993年进入世行担任环境经济学家，2008年被任命为世行副行长。从2010年起，格奥尔基耶娃曾先后担任欧盟委员会委员和副主席。2017年1月起，格奥尔基耶娃担任世行首席执行官。

今年7月2日，欧洲理事会提名拉加德担任下任欧洲央行行长。7月16日，IMF执董会宣布接受拉加德辞去IMF总裁一职的请求，随后公布新总裁遴选流程。8月2日，欧盟28国财政部长决定提名格奥尔基耶娃为IMF总裁候选人。本月9日，IMF执董会宣布格奥尔基耶娃为下任IMF总裁的唯一提名人选。

自70多年前世行和IMF成立以来，美欧保持长期“默契”：世行行长一直由最大股东美国的提名人选担任，而IMF总裁一直由欧洲的提名人选担任。