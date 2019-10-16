IMF下调今年世界经济增长预期

哈通社/努尔-苏丹/10月16日 —— 据新华社消息，国际货币基金组织（IMF）15日发布最新一期《世界经济展望报告》，将2019年世界经济增速下调至3%，较今年7月份预测值下调0.2个百分点。这也是2008年金融危机爆发以来最低水平。

报告说，贸易壁垒上升、贸易和地缘政治不确定性增加、部分新兴市场和发展中经济体宏观经济压力以及发达经济体结构性因素导致今年世界经济放缓。IMF预计，世界经济增速有望在2020年提升至3.4%，较7月份预测值低0.1个百分点。

IMF预计，发达经济体今明两年经济增速均放缓至1.7%；新兴市场和发展中经济体今明两年经济增速分别放缓至3.9%和4.6%。

IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特表示，全球经济增长疲软主要由制造业活动放缓及全球贸易急剧恶化造成，预计到2020年中美贸易紧张局势将累计拖累全球国内生产总值（GDP）水平下降0.8%。她敦促各国政策制定者消除贸易壁垒、控制地缘政治紧张局势并减少政策不确定性，以提振信心并重振投资、制造业和贸易。

IMF通常每年在春季会议和秋季年会期间分别发布上下半年的《世界经济展望报告》，并在年中和次年年初分别对两份报告做出更新。