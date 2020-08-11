IMF警告：新冠疫情将加大新兴市场外债危机风险

哈通社/努尔苏丹/8月11日 —— 据路透社报道，国际货币基金组织（IMF）近期表示，新冠肺炎疫情可能使全球经常项目失衡进一步收窄，并警告新冠肺炎疫情新的大规模暴发可能增加新兴经济体和发展中经济体发生外债危机的风险。

IMF当地时间4日称，随着贸易增速放缓，去年全球经常项目失衡收窄，新冠肺炎疫情可能使其在2020年进一步收窄，但一些大宗商品出口国和依赖旅游业的国家将转向经常项目逆差。

IMF关于全球30个最大经济体的货币和失衡情况的《对外部门报告》显示，去年经常项目净余额占全球国内生产总值（GDP）的比重为2.9%，下降了0.2个百分点。

该机构预测，2020年经常项目净余额的这一比重将进一步收窄0.3个百分点，部分原因是许多国家实施了大规模财政和货币刺激计划，而且贸易压力持续存在。

IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特在网络直播的报告中说：“主要大宗商品出口国应该看到，它们的经常项目已从巨额盈余变成严重赤字。”

该机构预测，由于油价和需求大幅下滑，去年经常项目顺差占GDP比重为5.9%的沙特阿拉伯，今年将出现占4.9%的逆差。报告还显示，依赖旅游业的泰国和马来西亚的经常项目顺差将在2020年大幅减少。

IMF称，去年以美元计算的经常项目逆差占GDP的比重为2.3%，略低于经济基本面的要求，今年可能收窄至2.0%。但报告估计，去年美元实际有效汇率被高估了约11%。

另据英国《金融时报》网站8月4日报道，IMF4日警告说，新冠肺炎疫情新的大规模暴发可能增加新兴经济体和发展中经济体发生外债危机的风险，这些经济体很容易受资本突然外流的影响。

IMF在其关于全球失衡的年度评估报告中说，对挪威、俄罗斯和沙特阿拉伯等石油出口国来说，损失可能超过GDP的3%。在哥斯达黎加、摩洛哥和葡萄牙等国，旅游业收入损失可能超过GDP的2%，而侨汇减少将对危地马拉、巴基斯坦和埃及等国造成最严重的打击。

报告作者马丁·考夫曼和丹尼尔·利写道：“如此剧烈的冲击可能会产生持久的影响，需要进行重大的经济调整。”IMF说，在可行的情况下，允许货币贬值将是适应这些冲击的最佳方式，但在某些情况下可能需要采取货币干预或资本管制的手段。

IMF说，新冠疫情再次暴发，给金融市场带来新的压力，可能使已处于巨额经常项目逆差、高额外币债务或低准备金状态的国家陷入危机，迫使它们拖欠债务或呼吁IMF给予更多支持。



