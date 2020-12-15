IMF与哈央行在阿拉木图区域中心签署协议书

哈通社/阿拉木图/12月15日--国际货币基金组织（IMF）与哈萨克斯坦央行就国际货币基金组织在阿拉木图开设区域中心签署了协议书。

国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜•拉加德和哈萨克斯坦央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫通过线上仪式签署协议书，以支持高加索、中亚和蒙古区域发展潜力中心（以下简称«区域中心»）。

目前，世界上有16个这样的中心。 最后一个中心于2018年在中国开业。哈萨克斯坦的区域中心将成为该地区的第一个中心，也是第17个国际货币基金组织人类发展中心。

建立该中心的目的是协调和实施该地区的能力建设活动，并与9个国家（哈萨克斯坦、亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、蒙古、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦）和各种金融机构进行互动。

区域中心将通过提供技术援助和举办讲习班和研讨会，着重于发展本区域在宏观经济和金融、货币政策、金融部门的监管和监督、统计、结构改革设计方面的能力。

该区域中心的建立是对高质量人力资本的投资，这将为该地区的专业发展和总体合作奠定基础。该中心的工作将有助于加深专业经验的交流和加强区域伙伴关系。

在考虑了哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和格鲁吉亚的申请后，国际货币基金组织于2019年10月做出了在哈萨克斯坦设立区域中心的决定。

【编译：阿拉依】