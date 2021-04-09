IMF称全球经济复苏需防金融脆弱性风险

哈通社/努尔苏丹/4月9日 -- 国际货币基金组织(IMF)当地时间6日发布《全球金融稳定报告》说，疫情期间宽松货币政策使金融体系表现稳健，但可能导致金融脆弱性上升，因此在经济复苏过程中需防范金融脆弱性风险。

报告说，在超宽松货币政策支持下，全球金融体系在新冠疫情期间表现稳健。融资环境显著放松为实体经济复苏提供支持，帮助抑制了金融稳定风险，但同时可能带来市场估值过高等后果。不断上升的金融脆弱性如果得不到解决，可能成为结构性遗留问题。

报告指出，自2020年第三季度以来，在经济快速复苏和政策支持延续的预期下，多国股市大幅上涨，估值已显著偏离经济基本面。近期美国国债利率大幅上升在一定程度上反映了投资者对经济前景的信心增强，但若利率持续快速上升，可能会导致市场风险的重新定价以及融资环境的突然收紧，进而影响市场信心并危及宏观金融稳定。

报告还说，发达经济体和新兴经济体的经济复苏进程预计将出现分化，特别是在发达经济体政策制定者着手推动政策回归常态的情况下，新兴经济体融资环境存在显著收紧风险。融资环境如果变得不利，可能引发大规模资本外流，对存在巨大融资需求的部分新兴经济体构成重大挑战。

报告认为，持续不断的政策支持对实现可持续和包容性经济复苏至关重要。IMF建议，政策制定者应尽早采取行动，收紧部分宏观政策工具，以应对一系列严重的脆弱性问题。

《全球金融稳定报告》通常在IMF每年春季会议和秋季年会期间发布，并在当年年中和次年年初进行更新。受疫情影响，今年IMF和世行春季会议4月5日至11日在线上举行。