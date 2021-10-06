IMF总裁认为全球经济均衡复苏面临三大风险

哈通社/努尔苏丹/10月6日-- 据新华社消息，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃5日表示，当前全球经济复苏仍然举步维艰，面临各经济体增长分化、通胀上升和公共债务高企三大风险。

格奥尔基耶娃当天参加一场线上活动时表示，根据IMF7月预测，2021年全球经济将增长6%，但鉴于复苏面临的分化、通胀和债务三大风险，目前来看今年全球经济增速将略低于这一数字。

格奥尔基耶娃说，中国和美国仍是全球经济增长的重要引擎，一些发达和新兴经济体增长势头也在增强，但在疫苗短缺和政策应对能力有限的地区，经济增长形势持续恶化。她预计，发达经济体经济产出有望在2022年恢复至疫情前水平，但大多数新兴和发展中经济体需要更长时间才能恢复。

格奥尔基耶娃认为，很多经济体的总体通胀率迅速上升，全球粮价和能源价格走高，进一步加剧了贫困家庭的生活压力。她预计，多数经济体面临的价格压力有望在2022年消退，但全球通胀前景依然存在很大不确定性。如果通胀预期持续上升，可能导致利率快速走高和融资环境急剧收紧。

同时，全球公共债务占国内生产总值之比已接近100%。各经济体债务压力存在严重分化。受疫情影响，很多财力薄弱的经济体预算空间进一步缩小，当前处境十分艰难。

为此，格奥尔基耶娃呼吁各经济体采取强有力的政策措施，在国家和多边层面果断行动，加快全民疫苗接种，并根据自身国情调整货币和财政政策。在此基础上，各经济体应加快推进改革、实现经济转型，做好应对气候变化、推动技术变革和实现包容性发展三项工作。