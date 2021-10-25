IMF调低亚太经济增长预期

哈通社/努尔苏丹/10月25日 -- 国际货币基金组织（IMF）10月19日发布亚太地区经济展望报告称，受新冠肺炎疫情、美国货币政策收紧带来外溢风险等因素影响，预计2021年亚太地区经济增长6.5%，较4月预测值下调1.1个百分点。

报告显示，地区内经济增长下调主要受新兴市场和低收入国家增长前景恶化影响，尤其是印度和东盟国家。印度经济在去年大幅萎缩后，今年预计增长9.5%，比4月预测下调3个百分点。发达经济体整体增速预测与此前基本持平，韩国、新西兰增长预期上调，日本、澳大利亚增长预期下调。

IMF同时警告称，东盟五国，印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国仍然面临着来自疫情复燃和服务消费疲软的严峻挑战。

«未来几个月，新暴发的疫情仍然是最大的担忧，»IMF说。

IMF称，大多数亚洲新兴经济体必须维持货币政策支持，以确保持久的复苏，但央行«应该准备好在复苏加强的速度超过预期或通胀预期上升时迅速采取行动»。

IMF亚太部主任李昌镛当天在一场远程媒体发布会上表示，亚洲经济主要下行风险仍是新冠肺炎疫情的不确定性。另外，全球供应链持续中断、全球价值链参与减弱、部分企业和行业金融脆弱性加剧，以及美国收紧货币政策可能带来的溢出效应，对亚洲地区经济构成重大风险。

【编辑：木合塔尔·木拉提】