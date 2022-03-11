IMF或下调世界经济增长预期

哈通社/努尔苏丹/3月11日-- 据环球网消息，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃当地时间10日表示，受乌克兰危机影响，IMF可能下调世界经济增长预期。

她指出，受乌克兰危机影响，能源、小麦、玉米等大宗商品价格飙升，将加剧许多国家的通胀压力，对贫困家庭生活影响更大；实体经济也受到影响，出现贸易收缩、消费者信心下挫、购买力下降等。此外，高通胀下不少经济体货币政策收紧速度可能加快，新兴市场可能面临金融环境收紧和企业信心下滑的双重压力。

谈到中国经济，格奥尔基耶娃说，亚洲经济体可能受到乌克兰危机带来的能源价格冲击，但中国拥有更大政策空间减缓外部冲击对经济的影响。她表示，中国已设定今年5.5%左右的经济增速预期目标，保持这一增速对中国自身有利，也会给其他国家带来积极溢出效应。

在回答有关乌克兰危机对经济全球化影响的问题时，格奥尔基耶娃说，地缘政治紧张局面如果不能迅速缓解，将削弱国际多边体制减缓危机冲击的能力。她表示，与全球金融安全网相比，各国依赖双边和区域性安排应对冲击不会那么有效。

IMF第一副总裁戈皮纳特说，乌克兰危机引发一些«去全球化»担忧，国际体系将发生重要变化。比如，能源行业出现更多推动能源供应多元化和能源转型的呼声；全球支付体系也在发生变化，中央银行数字货币可能获得进一步推动，对各国决定持有何种外汇储备产生重要影响。

IMF今年1月发布《世界经济展望报告》更新内容，预计2022年全球经济增长4.4%，较去年10月预测值下调0.5个百分点。

格奥尔基耶娃在当天的线上记者会上说，乌克兰危机对世界经济的外溢影响将体现在大宗商品价格、实体经济、金融环境和企业信心等方面，预计下月发布的新一期《世界经济展望报告》或下调世界经济增长预期。