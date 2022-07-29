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    09:30, 29 七月份 2022 | GMT +6

    IMF建议亚洲国家央行迅速调高利率应对高通胀

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    哈通社/努尔苏丹/7月29日 -- 鉴于俄乌冲突导致的全球食品和燃料价格飙升带来的通货膨胀压力，国际货币基金组织（IMF）认为亚洲一些中央银行必须迅速调高利率。

    国际货币基金组织认为，虽然 同其他地区相比，亚洲日益增长的通胀压力仍较为温和，但许多国家的物价涨幅已经超出央行的目标。随着通胀扩大到核心价格，一些经济体将需要迅速加息，否则日后将需要更大幅度的加息来解决问题。

    IMF称，亚洲大多数新兴经济体都经历了同2013年类似的资本外流。当时美国联邦储备局暗示可能提早缩减购债规模，导致全球债券收益率大幅上升。

    目前，印度的资本外流最严重，自俄乌冲突爆发以来已经达到230亿美元。韩国、台湾等经济体也出现资本外流情况。

    IMF认为，收紧货币条件将对一些财政状况已恶化的亚洲经济体带来压力，并限制决策者通过财政支出来缓冲疫情对经济打击的能力。

    亚洲债务占全球债务总额的比例，从全球金融危机前的25%，上升到冠病疫情后的38%。一些亚洲国家可能需要采取外汇干预和资本管制等措施，来应对资金的急剧外流。

    【编译：木合塔尔·木拉提】
    标签:
    国际 经济 国际货币基金组织 黄金储备
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