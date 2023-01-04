美欧中增长皆放缓 IMF预计今年全球三分一经济体陷衰退

哈通社/1月4日--据联合早报报道，国际货币基金组织总干事格奥尔基耶娃日前表示，新的一年将比去年更艰难，因为三大经济体美国、欧盟和中国的经济都同时放缓。由于乌克兰战争、高通胀压力，以及各国央行加息影响，IMF去年10月已下调今年全球经济增长前景。

国际货币基金组织（IMF）总干事格奥尔基耶娃星期天（1月1日）说，今年全球经济将更加艰难，因为全球经济增长的主要引擎，包括美国、欧洲和中国，经济增长都同时放缓。全球三分之一的经济体，预计今年将陷入衰退。

格奥尔基耶娃接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）节目«面向全民»（Face the Nation）的访问时，对今年全球经济前景做出这样的预测。

她说，新的一年将比去年更艰难。因为三大经济体美国、欧盟和中国都同时放缓。

预计中国去年增长40年来首次低于全球平均

由于乌克兰战争、高通货膨胀压力，以及美国联邦储备局等中央银行加息对经济的持续拖累，IMF去年10月下调了今年全球经济增长前景。

格奥尔基耶娃说，IMF预计全球经济的三分一将陷入衰退，且今年«欧盟半数经济体将陷入衰退»。

中国接下来的经济走势令人关注。格奥尔基耶娃说，中国未来几个月的冠病确诊病例预计会如林火般蔓延，进一步打击当地经济，进而拖累区域和全球经济增长。

她说，中国去年的经济增长可能只达到或低于全球平均水平，是40年来的首次。

格奥尔基耶娃上月底到中国出席会议，她说，在放宽疫情管控后，一旦中国人民开始出行，疫情就会扩散，因此未来几个月，中国会很艰难，对中国经济增长的影响将是负面的，对地区和全球增长的影响都将是负面的。

IMF去年10月预测中国2022年全年增长3.2％，今年可加速至4.4％。

然而，综观格奥尔基耶娃星期天的评论，一般认为本月稍后在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛期间，IMF可能再次下调中国和全球增长前景。

美国经济最具韧性 但低失业率是双刃剑

格奥尔基耶娃看好美国经济，形容美国经济最具韧性，可能避过衰退，因为失业率很低。但她也说：这情况是喜忧参半的，如果劳动市场太强劲，联储局可能必须维持紧缩利率政策更长时间，以抑制通胀。

2022年结束时，迹象显示通胀高峰已过，但仍是联储局2％通胀目标的近三倍。分析认为，接下来美国就业市场表现将是联储局官员的焦点，他们希望看到劳动力需求放缓，以缓解价格压力。

美国本周将公布大量就业方面的关键数据，包括星期五（1月6日）的月度非农就业报告。市场估计美国上个月再增加近20万个就业岗位，失业率保持在3.7％，接近1960年代以来的新低。

然而，英国《金融时报》访问的经济师都预测美国失业率今年将升至5.5％，八成半预计美国今年出现衰退。