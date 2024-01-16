IMF分析：AI将影响全球近四成工作

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃动身去瑞士达沃斯参加世界经济论坛前，于1月14日就IMF的有关报告在博客发文说：“在大多数情况下，人工智能（AI）可能会加剧整体不平等，这是一个令人不安的趋势。决策者必须积极应对，防止这项科技进一步加剧社会的紧张形势。”

她认为，AI带来的收入不平等效应在很大程度上取决于AI对高收入者的工作达到多大的互补；因为，高收入者和企业借助AI提高生产力，将提高资本回报，进而扩大贫富差距。她呼吁各国，为弱势工人提供“全面的社会安全网”和再培训计划。

IMF报告指出，受AI冲击的工作当中，半数会受到负面影响，其余工作反倒可能因为AI而生产力获得提升。

对此，格奥尔基耶娃说：“你的工作可能彻底消失，这不妙；但或许AI可能提升你的工作，使你有更高的生产力，收入可能因此上调。”