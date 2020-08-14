InDepthNews社长：哈通社是时代的见证者

哈通社/努尔苏丹/8月14日--国际新闻辛迪加的成员与旗舰机构InDepthNews(IDN)新闻社社长兼总编辑拉梅什‧尧拉(Ramesh Jaura)发来贺信，祝贺哈通社成立100周年。

“尊敬的哈萨克国际通讯社的朋友们！我是拉梅什‧尧拉，是非商业国际新闻辛迪加的成员与旗舰机构InDepthNews(IDN)新闻社社长兼总编辑总编。尽管以远程模式，很荣幸与大家共同迎来哈通社成立100周年，祝哈通社再创辉煌100年。 ” 他说。

据其介绍，哈通社跟哈萨克斯坦一样，是第一次世界大战之后历史的见证者。

他表示，近几年对哈萨克斯坦进行的数次访问中，更好的了解到了哈萨克斯坦从1920年至今先后经历的成为苏联加盟共和国、塞梅核试验场爆炸、建立拜科努尔航天科学研究实验发射场、永久关闭世界上最大的核试验基地之一的塞梅核试验场，并已成为无核化世界构想的倡导者等历史事件。

同时，他还谈到了对哈萨克斯坦进行访问期间与哈萨克国际通讯社社长阿斯哈尔·奥玛若夫进行的会晤。

“新型冠状病毒（COVID-19）和恢复核武器研发对国际和平与人类安全构成威胁。这意味着，为提供可靠的新闻信息，我们还有很长的路要走，并尽一切可能避免造成毁灭性影响的灾难事件。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】