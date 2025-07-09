inDrive创始人汤姆斯基公开恋情 女友系阿拉木图城市规划专家

这位科技企业家的心上人是哈萨克斯坦人卡米拉·卢克潘诺娃。她目前是Almaty Tourism Bureau组织负责人，同时也是哈萨克斯坦城市规划领域活跃的专家之一。

—城市发展、未来构想、大型项目——这一切都掌握在她手中。她来自一个普通家庭，如今已是企业首席执行官，从乡村中学一路走入世界顶尖高校攻读硕士学位。她的人生经历了从节衣缩食到投身全国性社会项目的转变。但对我而言，她就是卡玛。她坚强、温柔、聪慧。每天能与她相伴，是我最大的幸福。-阿尔森在社交平台写道。

卡米拉·卢克潘诺娃出生于西哈萨克斯坦州乌拉尔市，后移居阿拉木图，并在哈萨克斯坦管理经济与战略研究大学（KIMEP大学）完成高等教育。她还创办了Tana公益基金会，致力于在阿拉木图市营造更宜人的公共空间。

阿尔森·汤姆斯基是一位出生于俄罗斯萨哈共和国的企业家，自2022年起常驻哈萨克斯坦阿拉木图。

【编译：阿遥】