inDrive计划在哈萨克斯坦开设大学 助力数字人才培养

（哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，9月5日，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫会见了全球交通和城市服务平台 inDrive 的创始人兼首席执行官阿尔森·汤姆斯基。双方就数字产业的热点问题进行了深入讨论，并探讨了通过引入创新解决方案提升哈萨克斯坦人民生活质量的前景。

哈萨克斯坦正积极推进其数字生态系统建设。哈萨克斯坦拥有中亚最大的国际IT初创企业科技园，并在建设国家人工智能中心。

-国家元首在今年的国情咨文中要求政府积极推动数字化工作。这是政府的首要任务之一。我们的目标是提高数字技术在经济结构中的比重，并进一步扩大IT服务出口。我们真诚欢迎大型IT企业进入国内市场。-别克帖诺夫指出。

在会谈中，汤姆斯基表达了与哈萨克斯坦合作开发数字平台和推动智能产业发展的浓厚兴趣。他特别提出，计划在哈萨克斯坦开设 inVision U 大学，专注于培养IT、教育、科学、艺术等领域的人才。

除教育合作外，inDrive 还计划实施一系列措施，助力大城市空气质量的改善，首个项目将在阿拉木图启动。别克帖诺夫总理指示相关政府机构为这个公益项目提供全方位支持。

会晤结束时，双方一致强调了保障劳动过程的合法性和透明度、确保道路交通安全的重要性，inDrive 还表示支持哈萨克斯坦的“平台型就业”倡议。

【编译：阿遥】