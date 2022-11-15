INNOPROM国际工业展将于2023年在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/11月15日 – 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长卡伊尔别克·沃斯肯巴耶夫与俄罗斯联邦工业和贸易部副部长阿列克谢·格鲁兹杰夫举行了会晤。

据工基发展部消息，会晤期间，双方就2023年在哈萨克斯坦举办国际创新工业展览会（INNOPROM-2023）的相关事宜进行了讨论。

国际工业展览会INNOPROM是独联体地区最具影响力的国家级综合性工业展览会，也是面向工业生产供应商、经销商和终端用户的重要国际盛会，自2010年以来，每年定期在俄罗斯的工业重镇叶卡捷琳堡举行。

在会谈中，卡伊尔别克·沃斯肯巴耶夫说：

- 哈萨克斯坦今年开始，成为了 INNOPROM-2022 展览的正式合作伙伴。在今年的展览会上，来自化学、制药、有色和黑色冶金、工程、建筑业、轻工等领域的200多家企业齐聚占地面积1600平方米的哈萨克斯坦展区。借助参与INNOPROM-2022，我们积累了很多经验，接下来的目标是在我们国家的首都举办这样的活动。

他表示，哈方计划在2023年10月在阿斯塔纳举办这一国际展览。

俄罗斯联邦工业和贸易部副部长阿列克谢·格鲁兹杰夫表示，俄方将就展会的组织筹备工作提供一切需要的协助。

双方计划接下来开始同有意参展的工业企业开展接洽。

【编译：木合塔尔·木拉提】