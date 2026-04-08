Insider Monkey 全球教育指数排名：哈萨克斯坦位居第18位

根据该指数，哈萨克斯坦已跻身全球教育领域教育体系稳步发展且一体化程度较高的国家之列。

美国、英国和中国位列榜首。哈萨克斯坦与荷兰和沙特阿拉伯同属一个级别，排在这一组之后，领先于包括波兰、阿联酋以及墨西哥、巴西和南非在内的多个国家。

据部长介绍，入围QS排名的高校数量是该指数的核心指标之一。目前，超过10所哈萨克斯坦高等教育机构跻身QS世界大学排名前1000强，其中包括阿尔法拉比哈萨克国立大学、L.N.古米廖夫欧亚国立大学和萨特巴耶夫大学。

另一个指标是国家教育支出占GDP的百分比。在哈萨克斯坦，这一比例维持在3%至4%之间。

萨亚萨特·努尔别克指出，哈萨克斯坦正在打造自身独特的高等教育模式，其中包括国际化、发展研究型大学、加强产学研合作，以及为人工智能经济培养人才。

据他介绍，学术流动性日益增强，国际合作不断拓展，大学的研究潜力也在不断提升。

部长指出，该指数结果表明哈萨克斯坦在全球高等教育体系中的地位日益增强。

据此前报道，哈萨克斯坦在第16版QS世界大学学科排名中，在中亚地区国家中取得了创纪录的成绩，并巩固了其排名。

【编译：小穆】