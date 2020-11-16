菅义伟会晤IOC主席 决心明年举办奥运

哈通社/努尔苏丹/11月16日--据共同社消息，日本首相菅义伟16日在官邸与国际奥委会（IOC）主席巴赫举行会谈。双方就决心安全举办因新冠疫情延期至明年夏季的东京奥运会和残奥会达成共识，并一致同意紧密合作实现这一目标。菅义伟介绍称：“设想观众参与，正在进行各种讨论。”巴赫表示将努力确保赴日选手及相关人员的疫苗。

这是巴赫在东京奥运会确定延期后首次访日。菅义伟在会谈中表示：“为了实现安全、安心的奥运会，希望紧密合作全力以赴。决心举办奥运，以证明人类战胜新冠病毒，并向世界展示东日本大地震灾后重建成果。 ”

巴赫回应称：“十分认同明年举行东京奥运会这一决心。打算使之成为在新冠疫情后的世界代表人类合作与团结力量的象征 ” ，表示力争成功举办。他在会谈后对媒体表示：“（此次会谈）让我坚信能够让观众进入体育场。 ”

菅义伟9月曾与巴赫举行电话会谈，巴赫表示希望尽快访日。会谈中，菅义伟谈到了自己学生时代学习空手道的经历，强调“空手道让我的身心得到了锻炼，使我体会到体育所蕴含的力量是多么重要 ” 。

巴赫将在日本逗留至18日。16日下午他将与东京都知事小池百合子会谈，并与奥组委主席森喜朗召开联合记者会。17日计划访问奥运村和国立竞技场。