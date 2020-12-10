日本政府支持IOC为奥运参赛者提供疫苗

哈通社/东京/12月10日--共同网讯，据多名相关人士9日透露，围绕受新冠疫情影响推迟至明夏的东京奥运会，日本政府致信给力争向发展中国家普及疫苗的国际组织“全球疫苗免疫联盟”（Gavi）（总部位于日内瓦），内容是对国际奥委会（IOC）向参赛者提供疫苗的举措表示赞同。IOC主席巴赫表示推荐接种疫苗，日本政府此举是从侧面给予支持。

该信函以首相菅义伟的名义于11月发送，内容是对IOC力争给发展中国家运动员及奥运相关人士接种疫苗的举措表示欢迎和支持。

IOC似乎正与相关机构合作，讨论构筑疫苗供应机制。

Gavi将与世卫组织（WHO）等合作，主导各国共同出资购买疫苗的机制“COVAX Facility”（新冠疫苗保障机制）。该机制是把以发达国家为主拨款的资金用于制药企业的疫苗开发，日本也已决定向该机制出资并加入。

巴赫在日本逗留期间的11月16日呼吁来日的运动员和相关人士接种疫苗，并表示考虑由IOC负担费用。在此之前，他在与菅义伟的会谈中也提到疫苗，确认为实现举办安全的奥运会紧密合作。

日本政府及东京奥运会和残奥会组委会表示不会以接种疫苗作为参加奥运的条件，但在2日公布的东京奥运新冠对策中期梳理内容中写道，将就“可以使用疫苗情况下的应对”推进讨论。