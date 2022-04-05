IPCC最新报告：全球具备到2030年将排放量减半可能性

哈通社/努尔苏丹/4月5日 —— 据中新社消息，联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)日内瓦时间4日发布的最新报告称，气候行动的证据越来越多。报告认为，如果现在就采取行动，人类到2030年能够将排放量减半。

政府间气候变化专门委员会(IPCC)是评估气候变化相关科学的联合国机构。IPCC是1988年由联合国环境规划署(UNEP)和世界气象组织(WMO)建立，旨在为政治领导人提供关于气候变化及其影响和风险的定期科学评估，并提出适应和减缓战略。同年，联合国大会批准了 WMO和 UNEP联合建立 IPCC的行动。IPCC有195个会员国。

4日公布的报告全称为《政府间气候变化专门委员会第六次评估报告第三工作组报告：气候变化2022:减缓气候变化》。报告提供了对气候变化减缓进展和承诺的最新全球评估，并审查了全球排放源。报告解释了减排和减缓活动的发展，评估了国家气候承诺对长期排放目标的影响。

报告指出，自2010年以来，太阳能和风能以及电池的成本持续下降，降幅高达85%。出台了越来越多的政策和立法，提高了能源效率，降低了森林砍伐率，加速了可再生能源的使用。该评估报告表明，要将升温限制在2°C(3.6°F)左右仍需要全球温室气体排放最迟在2025年前达峰，并在2030年前减少四分之一。

“我们正站在一个十字路口。我们现在做出的决定可以确保一个宜居的未来。我们拥有限制气候变暖所需的工具和技术，”IPCC主席李会晟说。“许多国家正在采取气候行动，我深受鼓舞。有一些政策、法规和市场手段是有效的。如果这些措施得以推广，并得到更广泛和公平的应用，就可以支持深度减排并刺激创新。”