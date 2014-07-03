iPhone 6备受期待 销售或再创奇迹

哈通社阿斯塔纳7月3日电，据外媒报道，最新分析显示多数消费者对iPhone 6兴趣浓厚。传言称，苹果公司已经为下一代iPhone准备了两个模板：一个显示屏4.7英寸，另一个跟平板电脑相似，显示屏为5.5英寸。两个模型都比苹果公司的旗舰产品iPhone 5s大，加拿大皇家银行（RBC）打算发掘出更多对此产品的潜在需求。加拿大皇家银行通过苹果论坛对4000个消费者做了一项调查，得出了如下一些结论。

跟瑞杰金融集团（Raymond James）分析师塔维斯•麦考特（Tavis McCourt）本月早些时候得出的结论相似，皇家银行的研究最有趣的结论是，不管苹果是否进入平板手机领域，都会极大影响下一财政年中苹果手机的销售业绩。报告中表示："屏幕尺寸会极大影响手机销量，受调查的人群中，23%的人倾向于购买一款稍大屏幕的iPhone。"

6.49%的消费者计划在接下来的三个月内购买一款iPhone智能手机。超过三分之一的受访者愿意花费199美元的消费合约价格购买所谓的4.7英寸iPhone 6。但是大约四分之一受访者表示他们宁愿多支付100美元，以299美元的消费合约价格购买5.5英寸的iPhone 6。

既然有相当比例的受访消费者计划在接下来三个月以内宁愿多花钱也要购买平板大小的iPhone 6，苹果公司生产大屏手机是明智的抉择。确实，有传言称新款的较大屏iPhone差不多就是这个价格。

皇家银行报告具有广义的暗示。值得注意的是，接下来三个月内打算购买一款智能手机的消费者希望买iPhone，而不是其他手机产品。三星名列第二，37%的消费者表示愿意购买韩国公司的智能手机。

皇家银行表示，对iPhone手机的需求会使明年iPhone的销量同比增长15% 到20%。产品销量的增速最终会超过2014财年iPhone业务的增幅。

对投资者而言，如果不考虑关于苹果公司股票前景的猜测，上述的发展潜力都毫无意义。今日苹果公司股票每股大约为91.50美元，几乎没有任何增长。实际上，仅仅苹果公司的股票回购项目就能使每股股票在接下来的12个月中实现个位数盈利，这给苹果公司产品销量的前景减少了压力。《华尔街日报》认为只要苹果公司最大的业务销量增长15%到20%，就能实现利润增长目标--甚至更多。