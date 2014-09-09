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    20:20, 09 9月 2014 | GMT +6

    新浪科技将通过四种方式直播iPhone 6发布会

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    哈通社阿斯塔纳电，据外媒消息，苹果公司一年一度的iPhone发布会将于阿斯塔纳时间9月9日夜间11点正式开始。综合以往消息，苹果公司将在9月9日的发布会上发布iPhone 6和iWatch智能手表。根据此前曝光的消息，iPhone 6将有4.7英寸和5.5英寸两个屏幕版本，除了拥有更大的屏幕，还增加128GB容量的版本。而iWatch是一款智能手表产品，目前曝光的信息很少。

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