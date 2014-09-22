iPhone 6测评：抗摔力强 指纹识别存漏洞

哈通社阿斯塔纳9月22日电，据外媒消息，苹果公司新款手机iPhone 6和iPhone6 Plus自上周五在部份国家上市后，有关这两款新手机功能等一时间成了人们当前热门话题。如新机抗摔力加强了，从高处跌落地上几乎丝毫无损。不过，有用户发现Touch ID指纹识别功能并没升级，假指纹依然可解锁。iPhone 6 Plus拍照防抖功能有局限性。

iPhone 6高外"坠机"屏幕没裂痕

苹果iPhone 6 与iPhone 6 Plus没有像传闻般使用蓝宝石水晶做屏幕，但使用了"离子增强"技术，令屏幕硬度大大提升。 据美国化学学会称，所谓的"离子增强"是把屏幕的玻璃放进摄氏300度的硝酸钾溶液裡，使溶液裡的钾离子走进玻璃，玻璃裡的钠离子则会离开玻璃走进溶液裡。由于钾离子体积较钠离子大，当钾离子进入玻璃裡原先钠离子"藏身"的位置，钾离子便需要把自己"压入"洞内，把空位压得更实，玻璃的强度因此增加。 据称，虽然"离子增强"玻璃和普通玻璃一样都会碎裂，但它的强度较普通玻璃强6至8倍。 Android Authority网的测试员将iPhone6及6 Plus从高处以机背、侧面垂直及正面掉落地面，连番跌撞后，发现手机的"抗摔力"比预期中更强，除了机身稍稍刮花外，就连一般智能手机最容易摔烂的玻璃屏幕，都没有任何裂痕或破损迹象。 另据报导，澳洲青年库克西上周五抢购到一部iPhone6，在接受媒体访问时，打开包装时不慎让新机摔到地上，但手机抗摔力强，没有任何损毁。

iPhone 6指纹识别存漏洞 据报导，德国柏林的安全研究实验室近日发现，两款最新手机iPhone 6/6 Plus上的指纹识别功能相比上一代并没有升级，依然可以用指纹膜通过验证。 Touch ID指纹识别功能是苹果公司在iPhone 5s上推出的一项新功能，有别于以往採用滑动指纹识别，它採用按压式识别方式，解锁反应比竞争对手更快且使用体验更好。但在2013年有业内人士对此功能提出质疑，并用指纹膜通过验证。 在新机iPhone 6发售之后，安全研究实验室对一台iPhone 6进行试验，发现指纹膜依然可以通过验证。该实验室还将测试视频发到了YouTube上。 这意味着苹果可能并没有升级Touch ID的传感器，在新一代iPhone上，苹果加入了Apple Pay移动支付功能，开放端口后，一些第三方iOS应用也可以通过它打开，这个漏洞的危害性或许比之前更严重。

iPhone 6 Plus拍照防抖功能有局限性? 据苹果公司介绍，本次上市的iPhone 6 Plus对比上一代iPhone 5除了加入了OIS光学防手震功能外，相机规格数字并没有显着提升，但在硬件提升的基础上更新了感光元件，能够即时侦测手机晃动减少相片模煳率。 对于这项技术，苹果公司在其官网上提供了"电影画质级别的手摇修正，就算您自身晃动，也不会影响画质的清晰度"的说明。日本Rocket news网站团队对"电影级别的手摇修正"进行了一系列的测试，以证实iPhone6 Plus相机是否能够达到苹果公司所称的效果。 测试人员将iPhone6 Plus和iPhone5同时固定在振动器上，在设置为最微弱的振动时，iPhone6 Plus修正抖动的效果明显好于iPhone5。但是将振动强度调整到最低时，iPhone6 Plus拍摄效果显示，机体摇动得非常厉害。测试人员推测，产生反效果的原因可能由于iPhone6 Plus机体过大，摇晃起来比iPhone5更为剧烈。 不过，iPhone 6这些功能是否如能测试那样，仍需要用户通过实际使用来验证。就目前而然iPhone 6 和iPhone 6 Plus仍是你能买到的最好的智能手机。