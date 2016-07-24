iPhone 7正式发布日期确定——9月12日

每年秋季，Apple都会在这个时候发布全新的iPhone，今年自然也不例外。虽然知道大致时期，但我们并不知道它的确切发布时间。不过期待i​​Phone 7的各位无须担心，现在爆料大神@evleaks 就率先为我们公布了iPhone 7的正式发布日期。





日前科技圈知名爆料大神Evan Blass（evleaks）在推特上爆料了iPhone 7的正式发布时间——2016年9月12日。



考虑到历代iPhone基本上都在这个时间段发布，加上Evan Blass一向来的准确爆料，可以肯定这则消息的可信度相当高。



不过，Evan Blass并没有透露除发布日期之外的任何信息。



另外继此前曝光iPhone 7与iPhone 6s的对比照片后，微博网友KK低调再次曝光了一张iPhone 7 Plus的谍照。







在这张谍照中我们可以看到三种配色的iPhone 7 Plus与iPhone 7的对比。



我们可以看到iPhone 7 Plus的摄像头由一圈金属钢圈所装饰，虽然依旧凸起，但相比更加激凸的iPhone7。