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    11:42, 08 9月 2016 | GMT +6

    苹果发布iPhone 7和新款Apple Watch

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    哈通社阿斯塔纳9月8日电 据外媒消息，当地时间7日上午，苹果在旧金山举行一年一度的秋季新品发布，揭晓了包括iPhone 7、Apple Watch Series 2在内的几款新软硬件产品。

    苹果隆重推出新款智能手机iPhone 7和iPhone 7 Plus。

    新手机的返回键经过重新设计，有压力感知功能。Plus版配备了双镜头照相机，可供拍摄专业级照片。

    新款iPhone放弃了传统的耳机插孔，有线耳机将通过Lightning接口与手机相连。此外，苹果还推出了一款无线耳机AirPods。 

    iPhone 7的售价将为649美元，两年分期付款的话则是每月27美元，存储容量比类似价格的6S增加了一倍。该款产品将于9月16日在28个国家开始发货，一周后在另外30个国家开始发货。 

    苹果还宣布了以下新品和新功能： 

    －新款Apple Watch有最大50米防水功能

    －《精灵宝可梦Go》有了Apple Watch版

    －新版Apple Music

    －任天堂的《超级玛丽》在App Store上架

    －改进了的iWork工作软件

    －推出新版移动操作系统iOS 10。（编辑：小穆）



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