iPhone 7依然是全球出货量最高智能手机

哈通社/阿斯塔纳/11月10日 -- 据外媒消息，苹果的老一代iPhone仍然领先全球智能手机竞争。

根据数据分析公司Canalys周四的一份报告，苹果在截止9月30日的三个月内出货1300万部iPhone 7，这是所有手机制造商在这段时间内卖出最多的一款手机。

在2015年推出的iPhone 6s是第二大最受欢迎的智能手机，出货量为790万部；其次是三星Galaxy J2，出货量为780万部。来自中国的电子公司OPPO的两款智能手机A57和R11排名出货量第四和第五。

Canalys将iPhone 7的成功归功于苹果公司在9月份将手机价格降低了100美元至550美元。数据显示，苹果本季度出货630万部iPhone 8 Plus，而iPhone 8则有540万部。



虽然苹果的旧款iPhone仍然是全球最受欢迎的智能手机，但苹果在整体智能手机出货方面仍然落后于三星。三星在第三季度出货了8280万部智能手机，其次是苹果，出货4770万部iPhone，接着分别是华为、OPPO和小米。



【编辑：小穆】