苹果发布新款iPhone和超大屏幕iPad

哈通社阿斯塔纳9月10日电 据英国《金融时报》10日报道，苹果在对其旗舰智能手机产品进行年度升级之际，也对Apple TV和iPad产品作出了重大设计改动，近年后两款产品的表现不如iPhone。

伴随着iPhone 6S的推出，苹果推出了一款12.9英寸屏幕的超大尺寸iPad，以及一款新的Apple TV电视机顶盒。新款iPad包括了一个键盘外壳，以及一款99美元的触碰笔，而Apple TV配备了运动感知控制器、Siri声控功能以及App Store。

号称"下一代多触碰技术"的新型"3D触碰"(3D Touch)界面会检测施加在iPhone屏幕上的压力大小，据此创建新的快捷方式——比如"瞅一眼"电子邮件和直接跳转至自拍相机。

尽管该款iPhone外形看不出多大变化，但其内部升级包括一款新的摄像头、更快的指纹识别器以及速度更快的A9处理器。

苹果首席执行官蒂姆•库克试图打消人们的怀疑：在过去一年销量快速增长35%之后，iPhone是否还能保持增长势头。

"你如何延续这样的成功？我有好几次都被问到这个问题。"库克表示。"没有一款产品与创新的关系比iPhone更密切。"

库克表示，过去一年里iPhone在华销量增长了75%。目前，投资者日益担忧苹果在其最重要的成长型市场的前景。

CCS Insight分析师杰夫•布拉波表示，尽管只提供了"渐进式的改进"，但苹果已"多次证明，在苹果品牌和生态系统的支撑下，这种产品升级循环是成功的"。

苹果对新产品领域发起的最大冲锋，则留给了iPad和Apple TV——尽管两者的财务表现没有iPhone那么突出。过去两年，iPad的销量出现了下滑。

新的Apple TV电视机顶盒定价150美元，其所用的新电视操作系统tvOS基于iOS。在这一操作系统上，人们将看到多样性不亚于Netflix和HBO点播电视的各种应用、包括《星球大战》(Star Wars)和《吉他英雄》(Guitar Hero)在内的各种游戏、甚至还有来自空中食宿(Airbnb)和Gilt这类网站的电子商务服务。

对于一度革命性的iPad，在苹果难以提振其不断萎靡的销量之际，该公司已改变了对平板电脑应如何适应职场生活的看法，接近了由其死对头微软开创的思路。

周三，在比尔•格雷厄姆市政礼堂里，苹果高管们炫耀拥有更大屏幕的新款iPad Pro，包括触控笔和可拆卸键盘——最初以简约纯粹的触屏设备为卖点推出iPad时，该公司一度对这类配件不屑一顾。

史蒂夫•乔布斯的纯粹美学曾对2010年问世的初代iPad起到重要作用。他在谈及其他公司的设备时曾说："如果你看到一支触控笔，那就说明他们搞砸了。"

预计11月上架销售的iPad Pro拥有比之前的11寸屏幕更大的12.9英寸屏幕，能够并列运行两个"窗口"，便于职业人士进行多任务处理——微软已经提供这一功能。