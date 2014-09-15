iPhone6中国为何没有首发？

哈通社阿斯塔纳电，据德国之声消息，中国是苹果产品最为重要的销售市场之一，但是本周二，iPhone6发布时，公布的首发国家名单中并没有中国。

去年，苹果公司在发布iPhone5s以及iPhone5c时，中国市场位列首发名单中，与全球同步上市销售。目前，苹果公司在大中华区(中国大陆、台湾、香港)的销售额仅次于美国本土市场，总裁库克也曾表示，大中华区将成为苹果最为重要的市场。 然而，这次发布iPhone6，全球10个国家将在9月19日开始发售，但这其中却没有中国大陆市场。至今，苹果的销售网页上也没有透露中国市场何时开始销售iPhone6。

有分析人士猜测，iPhone6没能在中国首发，是由于中国监管部门的因素。据悉，中国工信部还没有向该款手机发放入网许可。

危害国家安全？手续问题？ 最近数月，中国官方媒体曾经指责苹果公司的产品存在安全隐患，尤其是追踪用户定位信息的功能"可能危害国家安全"。苹果公司没有对这一系列报道进行表态。 不过，也有分析人士认为，iPhone6在中国市场推迟发布只是"手续问题"。易观国际的分析师许浩在接受法新社采访时表示，中国政府不大可能故意不发放入网许可，"毕竟苹果产品在华销售还能够推动经济发展。" 苹果公司的许多产品都是在中国组装的。而中国联通等国有电信公司，已经提前数周开始了iPhone6合约机的预售工作。 今年第二季度，苹果公司在中国智能手机市场上占有约6.9%的份额，排名第六。位居榜首的则是安卓阵营的三星。 也有分析人士认为，中国没能进入首发市场名单，很可能是因为苹果的产能不足。艾瑞咨询集团的分析师王颖对法新社表示，这应该是苹果公司的市场战略。 不过，香港却在首批发售iPhone6的市场名单之中。届时，中国大陆市场上很可能会出现不少从香港经由非官方渠道流入的iPhone6"水货"。