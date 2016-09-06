iPhone7上市在即 新增配色曝光

哈通社阿斯塔纳9月6日电 据国外媒体报道，随着苹果9月7日的发布会日益临近，有关iPhone 7的细节逐渐浮出水面。

本周权威苹果分析师出炉新的报告，苹果的新款iPhone将配备防水功能和True Tone的显示技术。



去年准确预测了苹果将推出iPhone SE的凯基证券分析师Ming-Chi Kuo预计，iPhone 7的防水等级将是IPX7，看齐苹果手表Apple Watch。新手机也有望搭载最新的A10处理器，与2.4GHz一样快。



虽然屏幕尺寸预计仍是4.7和5.5英寸两种，但iPhone 7有望配备真正的True Tone显示技术。早在今年3月苹果发布的9.7英寸iPad Pro，也配有此技术。True Tone显示技术可以根据环境光的不同，使屏幕色温同步变暖或变冷，自动测量调整色温。9.7寸iPad Pro是首款采用了这一技术的平板电脑产品。



分析师Kuo还预测，5.5英寸的iPhone还将配备1200万像素的双摄像头，手机将实现光学变焦和"光场相机应用"，同时内存将提升至3GB。另外，苹果将新增"深黑"和"钢琴黑"两种配色。至于存储方面，苹果预计将舍弃16GB和64GB的选项，转为32GB、128GB和256GB。



对此消息，苹果没有回应置评请求。



此前有消息爆料称，iPhone 7将新增"哑光黑"和"钢琴黑"（又称光亮黑，类似于MacPro机身的颜色）两个配色，而原来的"深空灰"将被取消。

此外，iPhone 7还将新增深玫瑰金色。



有关iPhone 7和苹果新品的一切，将在9月7日上午10点的旧金山苹果发布会上揭晓，让我们拭目以待。 （编辑：木合塔尔·木拉提）