新iPhone提振亚洲经济

哈通社阿斯塔纳7月24日电，据华尔街日报报道，苹果公司(Apple Inc., AAPL)正在准备推出最新款iPhone手机，这也给亚洲诸多经济体带来了影响，提振了零部件制造商的收入，并帮助支撑了一些经济体的电子产品出口。

据知情人士说，苹果公司目前要求供应商生产至多8,000万部新iPhone手机，比去年iPhone 5S和5C的首批订单量增加了大约三分之一。这些知情人士说，预计苹果公司将在秋季推出两款更大屏幕的iPhone手机；在8月份开始生产前，该公司一直在亚洲地区采购零部件。

苹果公司没有公布该公司有哪些供应商，也没有回复记者的置评请求。但分析师预计，为早期型号iPhone供应零部件的台湾、日本和韩国公司将为最新款iPhone生产关键零部件，包括显示屏、摄像头和微处理器。其中一些公司已经公布或预计利润实现增长，而经济学家和分析师们则正在谈论苹果对行业和经济的影响。

亚洲供应商还有其他智能手机客户，因此它们正在从智能手机市场的整体增长中获益。但对其中一些公司而言，苹果是最大的客户。

在日本，一位政府官员估计，新款iPhone可以让该国电子产品出口的季度需求提高5%。

台湾6月份出口订单创17个月来最强劲增幅。周三公布的台湾6月份工业产值同比增长8.6%，好于预期，其中半导体部门产值创下两位数百分比增幅。一些分析师将这一增长归因于台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 简称:台积电)与苹果近期建立的合作关系。

元富投顾(Masterlink Investment Advisory)经济学家许芷雁(Anita Hsu)说，半导体部门产出的大幅增长与新一代iPhone手机的即将发布存在着百分之百的联系。 iPhone给亚洲经济带来的强劲提振凸显出苹果在亚洲的重要性。几乎没有哪家技术制造商能够控制如此大的产量。

Japan Display和韩国LG Display Co.是iPhone主要屏幕供应商，而屏幕是iPhone手机中最昂贵的部件。台湾可成科技(Catcher Technology Co.)向苹果提供iPhone的另一个昂贵部件--金属外壳。台湾大立光电股份有限公司(LARGAN Precision Co.)为苹果生产iPhone相机镜头。而韩国三星电子(Samsung Electronics Co.)为iPhone生产记忆芯片和微处理器。

此前，鸿海精密工业股份有限公司(Hon Hai Precision Industry Co., 简称：鸿海精密)以及和硕联合科技股份有限公司(Pegatron Co., 简称:和硕)在其位于中国大陆的工厂组装iPhone手机。苹果也开始依靠台积电等新的部件供应商。据知情人士称，台积电已于第二季度开始向苹果提供微处理器。上述供应商均拒绝就其与苹果公司的关系置评。 可成科技6月份收入创纪录新高，大立光电公布6月份收入创有史以来单月次高。台积电7月份预计第三季度业绩将表现强劲。该公司此前公布，由于微处理器需求强劲，第二财政季度利润创下纪录。

台湾富邦证券(Fubon)科技业分析师Arthur Liao说，苹果正在成为台湾经济一个愈加重要的贡献因素。之前iPhone产品的上市提振了亚洲电子产品供应链中的多个领域。一部iPhone 5S手机造价为200美元左右。其中最贵的零部件是触摸屏和外壳，成本均高于40美元。无合约的5S裸机零售价超过600美元。

瑞士信贷(Credit Suisse)分析师艾布拉姆斯(Randy Abrams)估计iPhone的生产今年将给台湾企业带来179亿-269亿美元收入。瑞信预计苹果为每部iPhone的零部件和组装向台湾企业支付约100-150美元。

可以肯定的是，苹果效应无法扭转整个经济局面。由于个人电脑(PC)产业持续滑坡，台湾的经济增长依然乏力。许多分析师指出，苹果大单带来的提振作用通常会在一个季度后消退。

不过，荷兰国际集团(ING)驻新加坡经济学家Tim Condon认为，自2011年以来一直表现疲软的台湾出口终于得到iPhone的提振。

日本5月份电子配件出口同比增长4.4%，总体出口下滑2.7%。

首尔研调机构Counterpoint Research的分析师Tom Kang称，Japan Display和索尼(Sony Co. ,6758.TO)等日本零部件供应商将会成为苹果供应链中的最大受益者。索尼周三表示，该公司将斥资3.45亿美元扩大相机传感器的产能。Kang表示，索尼在iPhone这一部件供应中所占的份额已经有所提高，上述最新举措或能满足苹果对该部件需求量的增长。

苹果的供应商最迟将于8月中旬发布第二季度业绩。此前的iPhone发布对供应商的收益产生了重大影响。

Japan Display去年4 - 6月（iPhone 5S发布前）的当季利润增长近三倍，至63亿日圆。该公司预计，截至明年3月份的财年销售额将增长20%。

和硕联合科技股份有限公司(Pegatron Co., 4938.TW, 简称：和硕)公布的该公司去年9月（即iPhone 5C发布当月）的收入为39亿美元，几乎是上年同期的两倍。富邦(Fubon)分析师Arthur Liao估计，和硕约有一半的收入来自苹果的订单。

不过，其他一些公司在苹果零部件供应量中所占的份额正在下降。直到今年三星(Samsung Electronics Co. GDR ,SSNHZ)仍是iPhone微处理器的独家供应商。但苹果已采取了实现供应基础多元化的措施，部分原因在于该公司与三星的法律纠纷。三星是全球最大的智能手机生产商。