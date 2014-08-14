苹果宣布iPhone组装禁用两种有害化学物质

哈通社阿斯塔纳8月14日电，据外媒报道，苹果公司要求所有工厂，对生产过程中涉及的所有物质进行测试，以确保组装人员在不含苯或正己烷，甚至是没有列入化学成分清单的环境下工作。

苹果公司终于对生产工厂的"恶劣环境"指控作出回应。

8月14日，据台湾中央广播电台报道称，8月13日，苹果公司(Apple)宣布，未来在组装iPhone和iPad的过程中，将不再使用苯(Benzene, C6H6)和正己烷(N-hexane，C6H14)这两种有害化学物质。这是苹果公司为保护组装厂员工所做的最新承诺。

苯在常温下是一种无色、有甜味的透明液体，可通过皮肤和呼吸道进入人体，体内极其难降解，毒性较高，是一种致癌物质。正己烷也具有一定的毒性，同样会通过呼吸道、皮肤等途径进入人体，长期接触可导致人体出现头痛、头晕、乏力、四肢麻木等慢性中毒症状。

倘若在iPhone组装过程中处理不当，苯会引发组装人员患上白血病。正己烷则可能会导致神经损伤。

早在5个月前，中国劳工观察组织(China Labor Watch)与环保组织绿色美国(Green America)在网络上发起一项请愿活动，要求苹果公司停止使用苯和正己烷。这两个组织指控苹果公司在生产过程中所使用的有害化学物质，已经威胁中国大陆工厂工人的健康。

据雅虎新闻报道称，苹果公司对22家工厂的50万员工，进行了为期四个月的调查。调查结果显示，18个工厂没有检测到微量的化学物质，其余4家工厂中发现可接受的安全水平内的化学物质。

但苹果公司仍然决定，在iPhone、iPad、iPod和Mac电脑的组装过程中，禁止使用这两种化学物质。值得注意的是，苹果公司还要求所有工厂，对生产过程中涉及的所有物质进行测试，以确保组装人员在不含苯或正己烷，甚至是没有列入化学成分清单的环境下工作。

绿色美国的竞选主管伊丽莎白•奥康奈尔(Elizabeth O'Connell)对此回应称，"这是很好的第一步"，并且希望继续减少对人体健康最危险的化学产品。

此外，绿色美国还征集到近23000个敦促苹果淘汰苯和正己烷的签名。

苹果首席执行官蒂姆•库克(Tim Cook)也表示，很高兴看到化学物质名单在变短，希望苹果不仅以保护工人的安全为目标，也可以以保护空气质量和水质等为目标。

苹果作出上述决定之际，适逢其准备大规模生产iPhone 6和新款iPad。新款科技博客网站Re/code之前报道，苹果将在9月9日正式发布iPhone 6手机。同时苹果公司的新款iPad平板电脑目前已在量产中，由于之前两个季度销售量连续下降，该公司欲重振旗下平板电脑业务。