外媒：损坏iPhone也能以旧换新

哈通社阿斯塔纳2月8日电 据外媒报道，近日，苹果公司重新升级了iPhone以旧换新计划，消费者可用显示屏、摄像头或Home键受损的iPhone以旧换新。而此前，有硬件损坏的iPhone不能参与官方的以旧换新活动。

消息称，苹果在去年上线了以旧换新服务计划，允许用户将旧款iPhone折价以购买新款iPhone，但这项计划自推出以来一直都不适用于显示屏、摄像头或Home键损坏的iPhone。但从本周开始，升级后的计划将允许苹果零售店为这些部件合理损坏的 iPhone 5s、iPhone 6和iPhone 6Plus给予以旧换新积分。

苹果官方说明显示，升级换购新iPhone有两种操作方式：一种是用户带上iPhone前往AppleStore零售店，现场即可通过折抵优惠来购买新iPhone；另一种是在线评估，通过在线的方式与旧iPhone估价，然后邮递旧iPhone并通过银行转账的方式获得现金，而受理在线回收旧iPhone的正是与苹果官方二手回收合作伙伴爱锋派，是富士康旗下专门负责回收二手iPhone的子公司。

苹果零售店的客服也证实，只要还能正常开机，屏幕或者摄像头损坏的iPhone都可以拿到店中以旧换新，店内工作人员会根据旧手机的新旧程度和损坏情况进行折价。