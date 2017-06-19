iPhone表现不佳 苹果对服务业务寄予厚望

哈通社阿斯塔纳 -- 来自瑞穗证券（Mizuho Securities）的分析师 Abhey Lamba 近日在一份报告中表示，苹果的服务业务正持续增长，但苹果公司对其所定下的目标可能远高于外界的预测。

由于公司的业绩主力 iPhone 表现不佳，首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）试图将投资者的目光转移到公司的服务业务上，称该业务正"运行良好"，并预计公司的服务业务在 2017 年将有望发展到财富 100 强公司的规模。库克多次重申，他相信包括 App Store、Apple Music、iCloud、iTunes 和 Apple Pay 在内的苹果服务可以在 2020 年之前收入翻一番。



服务已经成为苹果的第二大业务，2016 年销售总额约为 243 亿美元，而 iPhone 的同期销售额为 1367 亿美元。Lamba 在近日给客户发出的一封信中指出，iPhone 销售和其他设备销售的缓慢增长可能会放缓服务收入增长的速度。但苹果认为，其服务业务还可从现有设备用户的使用中获得增长。



苹果公司不会对外透露其每项服务的收入，但 Lamba 认为，App Store 和 Apple Music 是最有利可图的，而苹果的 iCloud 业务应该挣不到多少钱。



此外，Lamba 还指出，除美国以外的用户在苹果服务生态系统中所花的钱相较于以往有所下降。例如 2011 年全球每个用户在苹果服务上的支出平均每年为 100 美元，但到了 2017 年初，这一数字下滑到约 50 美元。华尔街预计到 2019 年，全球每个用户在苹果服务上的支出平均将回升到 65 美元，Lamba 认为该预计可能过于激进，虽然可能会较现有水平有所增长，但上涨空间有限。



【编辑：木合塔尔·木拉提】