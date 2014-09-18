阿里巴巴IPO凸显互联网力量向亚洲转移

哈通社阿斯塔纳9月18日电，据华尔街日报网站17日消息，硅谷在互联网业占主导地位，但本周阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd.)将进行的首次公开募股(IPO)显示出互联网力量向亚洲转移的程度有多大。

据数据提供商S&P Capital IQ称，当这家中国电子商务公司周五挂牌上市时，全球10家市值最高的互联网公司中将有四家位于亚洲，而2004年只有两家。

假设阿里巴巴在周四美国股市收盘后进行的IPO对应的公司估值约为1,650亿美元的话，那么阿里巴巴、腾讯控股(Tencent Holdings Ltd.)、百度(Baidu Inc.)和京东(JD.com Inc.)的市值总计将约为4,260亿美元。位于美国的四家最大的互联网公司谷歌(Google Inc.)、Facebook Inc.、亚马逊(Amazon.com Inc.)和eBay Inc.的市值总计为7,970亿美元。

据Dealogic称，另有26家位于中国、日本或韩国的互联网公司今年已完成了IPO，共筹得44.5亿美元。预计阿里巴巴将使这一规模再增加250亿美元。在美国，2014年进行了IPO的21家互联网公司共筹得32亿美元，而英国今年完成了IPO的九家互联网公司共筹得47亿美元。

最成功风险资本投资者之一的布雷耶(Jim Breyer)表示，当他考虑未来五年全球最大的七家互联网公司时，他想到的是Facebook、谷歌、苹果(Apple)、亚马逊、腾讯、阿里巴巴和百度。布雷耶凭藉对Facebook的早期投资而出名。

自2004年以来，布雷耶及其中国合作伙伴已向中国互联网公司投入了20多亿美元。

主要依靠在亚洲的大规模扩张，亚洲公司在全球排列次序中迅速且大幅上升，这一趋势在股市中得到了突出体现。

据联合国主管信息通信技术事务的专门机构国际电信联盟(International Telecommunication Union)的数据显示，全球近30亿互联网用户中约45%在亚洲。在中国，使用智能手机上网者超过5亿人。据研究公司Webcertain Group Ltd.称，到今年年底，亚太地区的社交媒体用户数预计将接近10亿人，几乎是北美用户总数的五倍。

中国社交网络公司人人公司(Renren Inc.)的首席执行长陈一舟(Joseph Chen)表示，市值较大公司从中国互联网用户的巨大规模中获益；即使是同一种技术，但用在中国价值就会更高。人人公司的市值约为12亿美元。

亚洲在互联网领域的崛起得益于韩国等国家拥有独立的语言以及中国的网络审查制度令外国企业无法进入。不过，即使是亚洲最具活力的互联网企业通常在美国也几乎没有存在感，同时缺乏在亚洲以外地区挑战谷歌(Google)等家喻户晓的老牌企业的实力或意愿。

亚洲互联网企业在创新方面也更注重实用性而非开创性。例如，拥有约4.4亿用户的腾讯移动即时通讯服务微信(WeChat)也被用来作为销售游戏的平台，帮助腾讯取得了远高于规模较大竞争对手WhatsApp Inc.的收入。WhatsApp有约6亿用户，Facebook已提出以190亿美元收购WhatsApp。

目前腾讯正试图在游戏销售以外进一步开拓微信的用途，该公司考虑让微信成为购买机票和货币市场基金，或者支付房地产定金的工具。腾讯还在中国各地安装了10,000台饮料和零食售卖机，用户只要用智能手机上的微信扫一下商品的二维码就能进行购买，相关款项将从用户在腾讯的网络账户中扣除。

到目前为止，这种业务模式取得了高盈利。第二季度腾讯利润率为32%，高于Facebook的27%和谷歌的21%。腾讯目前市值1,480亿美元，Facebook为1,940亿美元。

去年，日本通讯应用Line Corp.在手机游戏、表情符号销售和广告上实现收入3.23亿美元，是WhatsApp收入估算值的16倍。

Line首席运营长Takeshi Idezawa表示，目前取得的成功将促使至少一部分亚洲最强大的互联网公司向外大举扩张。Line在海外的用户数量超过日本本土的用户数，该公司打算在外国竞争对手抢滩日本市场之前，更大力度地拓展海外市场。

Line正在为可能在纽约或东京进行的IPO做准备。Idezawa表示，他认为亚洲互联网公司正处在一个转折点。

日本最大的在线购物网站乐天株式会社(Rakuten Inc., 4755.OK)决心要在其他国家实现扩张，从2012年开始它就要求公司内部在召开会议和发布通知时全部使用英语。

乐天上周表示，将以约10亿美元收购美国网购返利网站Ebates Inc.。乐天称，希望将日本以外业务销售额占公司总销售额的比重由当前的10%提高至50%左右。这是乐天今年以来规模第三大的对非日本企业的收购交易。

百度在中国互联网搜索市场中的占有率达到79%，但在其他市场的占有率却微乎其微。百度的日本搜索引擎发展不力。今年7月，百度在巴西推出了一款搜索引擎，并考虑向埃及和泰国扩张。

百度对硅谷的兴趣越来越大，将斥资3亿美元在当地修建一个人工智能研究中心。该中心将由斯坦福大学(Stanford University)人工智能实验室前负责人吴恩达(Andrew Ng)负责运营。 腾讯入股了美国两家大型游戏开发企业，目的是将高人气游戏引入中国。腾讯主要通过微信(WeChat)实现在国际市场的扩张，微信在中国以外地区的下载量已经超过1亿次。

Dealogic数据显示，今年价值最高的10桩互联网收购交易中有七桩是亚洲企业发起，阿里巴巴和腾讯在这方面的总投资超过110亿美元。

阿里巴巴创始人兼董事会主席马云(Jack Ma)周一称，阿里巴巴上市后计划在美国和欧洲市场大举扩张。他在早先致投资者的信中写道："过去十年，我们以在多大程度上改变了中国作为衡量自己的标准；未来，我们将以给世界带来多少进步衡量自己。"

在最近一个季度，阿里巴巴25亿美元收入的85%来自其中国购物网站。今年6月，阿里巴巴在美国推出了名为11 Main的购物网站，目前该购物网站只对第一批注册并受到邮件邀请的客户开放。

风投公司Cherubic Ventures创始人郑博仁(Matt Cheng)称，他看到过去十年互联网企业发生了巨大的转型，特别是在中国。起初，中国只有少数的有前途的初创企业，而绝大多数互联网企业都试图抄袭美国的互联网企业。

现在，亚洲年轻的互联网企业家可以与硅谷相媲美。在投资有前途的互联网公司方面，郑博仁越来越多地面临一些美国最大的风投公司的竞争。他称，竞争已经相当激烈。