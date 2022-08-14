IRONMAN阿斯塔纳：哈萨克斯坦选手进入前三

哈通社/努尔苏丹/8月14日--称为BI GROUP IRONMAN 70.3阿斯塔纳的世界铁人三项赛（IRONMAN ）14日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行。

来自世界56个国家的1700多名选手参加了在首都举行的世界铁人三项赛。

哈萨克斯坦文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫表示，如此大规模的比赛证明了铁人三项赛在哈萨克斯坦的普及度。

-我相信，创造的条件、最有利的天气和完美的赛道将是比赛成功的保证，哈萨克斯坦人民的热情好客也将使参加本次比赛的外国选手再次来到哈萨克斯坦。令人欣慰的是，哈萨克斯坦选手迪娜·沙伊莫尔德诺娃成为了IRONMAN 70.3 阿斯塔纳的决赛选手，她的成绩是 4 小时 36 分钟。-部长说。

参加本次赛事的哈萨克斯坦选手包括​​奥运冠军赛力克·萨皮耶夫、职业铁人三项运动员叶卡捷琳娜·沙特纳亚和«Orda»组合成员达斯坦·沃拉兹别阔夫等。

来自卢森堡的戈达尔·奥利维尔成为了男子组冠军（成绩为3小时59分钟），俄罗斯选手博格丹·科瓦连科获得第二名（4小时），阿列克谢·尼库林获得第三名（4小时10分钟）。

女子组中，土耳其选手萨亚尔·塞拉以4小时35分钟的成绩获得第一，俄罗斯选手伊娜·齐加诺克-图图金娜获得第二（4小时36分钟），哈萨克斯坦选手迪娜·沙伊莫尔德诺娃获得第三名。

据了解，世界铁人三项比赛由 游泳 3.86 公里、自行车骑行 180.25 公里和马拉松跑 42.195 公里组成。 Ironman 70.3 系列比赛的赛距减半：游泳 1.9 公里、自行车比赛 90 公里和马拉松 21.1 公里。

【编译：阿依波塔】



