法国记者冒险卧底IS组织3个月 揭秘极端分子心态与生活

哈通社阿斯塔纳5月7日电 据法国国际广播电台网站消息，1名法国记者日前冒着生命危险，潜入圣战组织内部，用针孔摄像机拍下自己经历并制作成纪录片，让人们对极端分子的世界有了初步认识。

由于法国和比利时接连遭受恐怖攻击，欧洲不得不正视境内伊斯兰极端分子的巨大危害。

这名年轻记者化名为拉姆吉（Said Ramzi），先是和脸书（Facebook）上传播圣战思想的群组建立了联系，并见到了这个小团体的"酋长"--1名年轻的土耳其裔法国人。

这个团体有十来个年轻人，有些出身于穆斯林家庭，也有人是后来改信伊斯兰教。他们在法国中部城市沙托鲁（Chateauroux）的1个公园不定期集会，虽然其中多数人已经被反恐部门盯上，但还是能够见面并进行密谋。

从第一次见面开始，被称作乌萨马（Oussama）的"酋长"就试图让记者相信，只要在叙利亚或法国完成自杀袭击任务，就可以上天堂。

乌萨马甚至绘声绘色地描述天堂的生活：女人们在那裡等着，有天使服侍，死者会有一座宫殿，有黄金和宝石装饰的飞马可以骑乘。

有次他们在巴黎北郊1个清真寺集会时，1名成员指着天上正准备降落的飞机说，只要有个火箭筒来这麽一发，会让法国整整受创1个世纪。

包括"酋长"乌萨马在内的一些人曾经试图偷渡去叙利亚。他被土耳其警方逮捕后被遣送回法国，并坐了5个月的牢。虽然他每天得去宪兵队报到一次，但他仍透过加密通讯软件Telegram和同伙联系，并且在一次次碰头中逐渐形成了在法国发动袭击的计画。

乌萨马原本计画把军营作为目标，想趁士兵列队吃饭时发动袭击，但后来一个同伙从伊斯兰国占领下的叙利亚城市拉卡（Raqqa）回到法国，发起一个新计划：袭击夜店并大量屠杀平民，警察赶来之后再引爆自杀腰带。

这个计划几乎已经付诸实施，小组成员开始着手去获取卡拉希尼柯夫突击步枪，但在这个关头，警方发起了逮捕行动，这些"真主的战士们"纷纷落网。记者的潜伏任务也就此结束。

记者拉姆吉说，他这次冒险是试图理解这些极端分子脑子裡的想法。

而他发现，整个事件从头到尾都和伊斯兰教义无关，这些人没有任何想把世界变得更美好的意愿，都是些受挫、迷惘、有自杀倾向、容易被操控的年轻人，他们不幸生在了这个伊斯兰国肆虐的时代。（编译：塔尔）