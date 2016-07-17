法国警方调查尼斯恐袭者与IS关系 逮捕5名嫌犯

哈通社阿斯塔纳7月17日电 据外媒报道，极端组织"伊斯兰国"16日宣称制造了造成84人死亡的尼斯卡车恐怖袭击。法国警方仍在调查14日晚的袭击者，原籍突尼斯的穆罕默德·布莱勒的作案"动机"以及是否有同谋犯案。

法国内政部长卡泽纳夫16日表示，布莱勒可能是刚刚被快速发展的"激进分子"。法国司法部门逮捕了5名嫌犯。

"伊斯兰国"16日称，发生在法国尼斯的袭击是由"伊斯兰国"组织（IS）的"一名战士"所完成。法国内政部长卡泽纳夫16日向媒体表示，31岁的布莱勒很可能是新近被快速吸收为"伊斯兰激进分子"。

法国警方也表示，根据调查，布莱勒仅因为暴力偷盗等行为，在2010至2016年间被司法部门确认，但当局并没有找到他与极端组织的关联，法国情报部门在此之前也并不知道布莱勒。

警方称，布莱勒可能是最近才成为伊斯兰激进分子的。不过，"伊斯兰国"组织在宣布制造尼斯恐袭事件时并没有说明这一点。

另据报道，法国调查部门逮捕了5名嫌犯。当局除了调查布莱勒发动袭击是否与激进伊斯兰主义有关，还在清查31岁的突尼西亚裔卡车司机是独自犯案还是有其他共犯。



尼斯市府16日表示，发生卡车恐袭的英国人大道18日将全部重新开放。



消息称，这次逮捕与攻击犯的"亲近随从"有关，由警方在尼斯2个不同区域进行。约40人的警方精锐小组突袭中央车站北方米奥利斯街（Rue Miollis）的1座小公寓。有1人在此遭捕。



此外，司法人员透露，另有1人在15日遭警方逮捕。与犯案卡车司机感情失和的妻子，目前也被警方扣留中。



7月14日法国国庆节晚上，布莱勒驾驶一辆重型卡车冲进正在欣赏国庆烟花的人群中，此次恐袭造成84人死亡，202人受伤，其中52人重伤。在死者中包括10名儿童。据卫生部称，目前还有16具尸体有待确认。