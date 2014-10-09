加拿大决定有限出兵伊拉克打击IS 为期半年

哈通社阿斯塔纳电，据外媒消息，加拿大众议院于经过数天辩论，于今天（10月7日）通过一了项出兵伊拉克的提案。据此决议，加拿大将派出6架CF-18 战机，2架侦察机和1架加油机前往伊拉克，对所谓伊斯兰国武装实施空袭打击。为配合战机的作战任务，还将同时派出600多名空军地勤人员。目前加拿大已派出近百名特种部队人员在伊拉克执行军事培训任务。

这安抚国内民众成为另一个越南战争或是阿富汗战争的担心，哈珀总理表示，这次是有限度出兵，仅仅为期6个月，是否需要延长，将视当时情况而定。哈珀总理表示，加拿大战机的空袭行动限于伊拉克境内，主要是帮助库尔德人，而不会伸入到叙利亚境内。 有评论指出，加拿大之所以作出出兵决定的一个主要原因是担心如果不出兵相助会引起华盛顿大哥的不满；但如果卷入太多又会激发国内民众的反战情绪。之所以暂定6个月限期，也是因为加拿大将于明年10月前将举行联邦大选，哈珀的保守党要等着瞧一瞧出兵的结果是能够争得人心呢，还是会丢失选票，然后在选前再作出延长或撤出的决定。 在众议院的表决中，执政的保守党议院议员支持出兵伊拉克，反对党新民主党则全数投了反对票，而自由党大多数议员也投下了反对票。但因保守党占据着众议院的多数席位，提案最终以157票对134票获得通过。