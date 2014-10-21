土耳其立场现重大转变 允许库尔德人越境抵抗IS

哈通社阿斯塔纳10月21日电，据中新网援引据外媒报道，土耳其对叙利亚交界城市科巴尼极可能落入"伊斯兰国"激进份子手中的事态， 10月20日终于出现策略上的大转变。安卡拉当局宣布正在帮助伊拉克库尔德民兵进入科巴尼，与当地库尔德人并肩作战。

土耳其外交部长卡乌索戈鲁(Mevlut Cavusoglu)表示，"我们正协助伊拉克库尔德族战士越境进入科巴尼，以参加当地库尔德族对抗伊斯兰激进武装的作战。" 但未提供更多的细节。 报道称，土耳其外长强调说："我们从来就不想看到科巴尼沦陷，土耳其之前已经采取不同的方式来阻止此事发生。" 叙利亚边境城市科巴尼近几个月来遭"伊斯兰国"武装包围，科巴尼的库尔德人也奋力抵抗该恐怖组织。尽管美国政府不断施压，安卡拉当局此前一直拒绝允许库尔德人取道土耳其进入叙利亚对抗"伊斯兰国"，更不愿意参与美国发起的军事打击行动。 同一天，美军首次对科巴尼的库尔德人空投武器、弹药与医疗补给用品，法新社说，这项空投行动"应该会让土耳其感到不悦"。 但土耳其外交部官员当天说，美军空投给叙利亚边境重镇科巴尼库德族部队武器，未使用土耳其领空。 专家指出，土耳其之所以拒绝帮助科巴尼的库尔德人，是因为土耳其政府认定跟科巴尼的库尔德民兵有联系的库尔德工人党(PKK)是该国的叛乱团体。三十多年来，库尔德工人党(PKK)不断地要求土耳其政府给予他们更多的自治权，不惜与政府军交战，冲突也已导致了4万人丧生。