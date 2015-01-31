日本第二名人质疑再遭IS斩首

哈通社阿斯塔纳2月1日电，据中新社消息，1月31日疑为极端组织"伊斯兰国"(ISIS)放出的最新视频显示，被绑架的日本战地记者后藤健二已被杀害，凶手还声称"日本的噩梦从此开始"。

据长期监视ISIS网上活动的国际恐怖组织搜索情报集团SITE称，ISIS于周六将一段视频上传于网上，声称他们已经将日本人质后藤处决。 在这个时长一分零七秒的视频中，后藤健二依旧穿着橙色衣物跪在地上，一名操着英国口音的蒙面男子用刀抵住后藤的咽喉，随后出现了尸首分离的画面。 该名蒙面男子说，正是由于日本首相安倍晋三"鲁莽地加入到一场不可能胜利的战争中，他们不仅将屠刀挥向后藤，还会对日本人进行大屠杀。日本的噩梦从此开始。" 美国已对此予以谴责。美国国家安全委员会发言人称，正在确认视频的真实性，要求ISIS立即释放所有被关押的人质，并表示坚定支持其盟友日本。 本月20日，一则网上视频显示，后藤和汤川被ISIS绑架并以斩首相威胁，要求日本政府在72小时内交出2亿美元赎金，这恰与安倍首相刚刚承诺援助中东国家打击ISIS的金额相同。 24日，有视频显示汤川已被杀害，ISIS要求约旦政府释放曾参与自杀式炸弹袭击的女死囚萨吉达•阿尔里沙维。 27日，后藤出现在视频中说自己只剩下24小时，再次要求释放萨吉达，否则他和此前被俘虏的约旦飞行员卡萨斯贝都得死。 最后一次关于后藤的消息是ISIS将周四的日落时间设为最后时限。此后约旦政府表示同意换俘，但要求ISIS拿出证据证明卡萨斯贝还活着。