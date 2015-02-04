IS录像：被俘约旦飞行员“被活活烧死”

哈通社阿斯塔纳2月4日电,据BBC报道,极端组织"伊斯兰国IS"武装在网上发表的一段视频录像声称，约旦飞行员莫亚兹•卡萨斯贝赫被活活烧死。

这段录像显示，一名男子站在一个铁笼里被大火吞没。目前还无法立刻证实这段录像的真实性。 约旦空军中尉飞行员莫亚兹•卡萨斯贝赫去年年底在一次支援美国领导的反伊斯兰国军事行动中所驾驶F16战机坠机被俘。 约旦政府称，愿意考虑通过交换俘虏方式赢得飞行员的人身自由。 约旦国家电视台证实莫亚兹•卡萨斯贝赫死亡，并披露他是在一个月前被杀害的。 这段录像周二（3日）发表在一个推特帐户上，该帐户被认为是为"伊斯兰国"IS进行宣传的消息来源。 莫亚兹•卡萨斯贝赫的一个亲属对路透社说，约旦武装力量已经通知家人，莫亚兹•卡萨斯贝赫已经被杀害。 BBC记者加德纳说，很明显，发表这段录像是想起到震荡效果，同时也显示反恐联盟开展的空袭对"伊斯兰国"造成的重创。 录像也显示极端分子急于削弱反恐联盟的决心。 这段22分钟的录像显示的画面包括这名约旦飞行员在枪口逼迫下走在一片废墟瓦砾中。很显然，这片废墟是反恐联盟对圣战分子发动空袭时造成的破坏。 最近，约旦已经决定将释放被判死刑的基地组织武装分子赛义达•里沙维，以换取莫亚兹•卡萨斯贝赫获释。 赛义达•里沙维被认定参与了2005年约旦首都安曼的炸弹攻击，那次攻击造成了60人死亡。 赛义达•里沙维被捕时身上有尚未爆炸的自杀式炸弹，她承认同已经在攻击中死亡的丈夫一同策划了攻击行动。 美国国务院说，正在设法核实这段录像的真实性。 美国总统奥巴马发表声明说，如果这段录像是真实的，这将"再次显示IS的邪恶和野蛮"。