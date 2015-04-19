伊拉克政府军从IS手中夺回国内最大炼油厂

哈通社阿斯塔纳4月19日电 据中新网援引外媒报道，伊拉克政府军于当地时间18日从极端组织"伊斯兰国"(IS)手中夺回该国最大炼油厂的大部分厂区。

报道称，打击"伊斯兰国"的美国领导联军的发言人称，伊拉克部队于18日全面夺回拜伊吉炼油厂，但炼油厂所在的萨拉赫丁省官员指称，若干设施附近还在战斗。 "伊斯兰国"武装分子于1周前攻击拜依吉炼油厂，并夺占多个设施。 在去年6月关闭前，拜依吉炼油厂每日产量约17.5万桶，"伊斯兰国"武装于去年6月攻占伊拉克北部大城摩苏尔，并夺占拜依吉炼油厂。伊拉克部队于去年11月夺回此炼油厂，但其后又丧失掌控权。

萨拉赫丁省军方指挥部消息人土表示，18日持续爆发冲突，武装分子在炼油厂南区及西区与军方精锐部队及民兵交战。 萨拉赫丁省长朱布瑞(Raid Jubbouri)称，就军事观点而言，伊拉克部队已全面掌控拜依吉炼油厂，但若干武装分子仍藏匿在炼油厂内。 "伊斯兰国"本月遭逢重大挫败，伊拉克部队和什叶派民兵连手把极端武装逐出提克里特市，但他们在西部安巴省以及对拜依吉展开反击。