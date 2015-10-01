俄战机空袭叙境内IS目标 军方公布空袭画面

哈通社阿斯塔纳10月1日电 据新华网消息，俄罗斯国防部发言人科纳申科夫9月30日说，俄航空航天部队当天出动约20架次飞机对叙利亚境内极端组织"伊斯兰国"8处地面目标实施空袭。

另据塔斯社援引科纳申科夫的话报道说，空袭目标包括"伊斯兰国"武器和弹药库、燃料存储设施和军事装备聚集地等，位于一处山区的"伊斯兰国"武装分子指挥所在空袭中被摧毁。俄军方根据空中侦察，并在核实叙政府军提供的信息基础上确定空袭目标，未对民用设施及其附近目标实施打击。

俄国防部当天还公布了俄飞机对位于叙利亚一处山区的"伊斯兰国"武装分子指挥所实施空袭的视频材料。

自2011年叙利亚爆发内战以来，俄罗斯一直都充当着叙利亚政府军最坚定最强大的盟友。在此次空袭之前，俄罗斯方面持续不断为阿萨德政府军提供军事装备援助，包括在叙境内设立军事基地。

有消息称，目前已有四驾俄罗斯制苏34双发动机重型轰炸机部署在叙利亚Latakia空军基地，并有超过600名俄罗斯武装人员在叙境内整装待发。

俄罗斯总统普京日前曾多次重申，俄军事介入叙利亚只是暂时性的，而且只限于空袭，不会涉及地面部队。

俄军公布的轰炸画面