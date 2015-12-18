法国防长将出访莫斯科共商打击IS事宜

哈通社阿斯塔纳12月18日电 法国国际广播电台12月17日报道称，法国国防部长勒德里昂将于12月20日至21日出访俄罗斯，协调共同打击"伊斯兰国"恐怖组织(IS)事宜。法国当地时间12月17日，国防部发言人贝勒在一次记者招待会上表示，两国防长将商讨合作方式。他还表示，勒德里昂出访莫斯科是加强国际联盟、更好地打击"伊斯兰国"恐怖组织的一部分。

法国遭受恐怖袭击后，总统奥朗德前后出访了美、俄两国，并在巴黎分别会晤了英国首相卡梅伦和德国总理默克尔，希望组成国际反恐联盟。俄总统普京曾经表示，俄法双方将加强信息交流。

报道指出，在叙利亚总统巴沙尔的去留问题上，法俄两国此前分歧很大。联手俄罗斯反恐淡化了这一问题。按照法国国防部总参谋长在议会上的介绍，此前，俄罗斯空军打击恐怖组织军事目标的比例在20%左右，但在法、英、美等国的要求下，俄目前打击"伊斯兰国"恐怖组织目标的比重加大到50%。

法国军方参谋长对法新社表示，从政治层面上达成协议之后，各方可从军事上制定共同的打击目标。但目前还没有到这一阶段，要等待一段时间。

据悉，勒德里昂将访问莫斯科，其主要任务是说服俄方打击共同的敌人，即"伊斯兰国"恐怖组织。法国外交部人士也对法新社记者表示，目前俄方还没有完全落实此前答应的事情，但事情总要一步一步来。