俄媒：多名IS武装分子在土耳其本土接受训练

哈通社阿斯塔纳12月29日电 据"今日俄罗斯"电视台(RT)12月28日报道，一名被库尔德"人民保卫部队"逮捕的IS武装分子透露称，土耳其正在一处伪装成为叙利亚自由军的营地训练IS武装分子。

该IS武装分子名为阿卜杜勒-拉赫曼·阿卜杜勒哈迪(Abdurrahman Abdulhadi)，系由叙利亚国民转变，并于11月在叙利亚北部被捕。他称，接收到IS派给的第一项任务前，自己在土耳其接受训练。

阿卜杜勒哈迪说道，土耳其在积极训练IS武装分子。"2014年8月，我在土耳其的阿达纳(Adana )省同一名IS的头目进行训练，"阿卜杜勒哈迪说道。他同时补充道，在其长达一个月的训练中，是与60名其他武装分子一同进行，训练地在一处"离机场不远"的营地。

他描述称，有两名指挥官进行训练，其中一人"只会讲土耳其语，因此另一名不得不将他的话进行翻译"。"有一周，我们上的是射击课程，我们学会了如何使用卡拉什尼科夫步枪、机枪以及其他武器装备。我们之所以在土耳其接受训练，是因为IS的头目认为叙利亚的轰炸太多，在土耳其要比在叙利亚更安全。"阿卜杜勒哈迪如是道。

但是该营地对外则宣布属于叙利亚自由军，他继续道，"这里所有60名武装分子都是IS的成员。其中有叙利亚的民众，他们中有许多人最初抵达土耳其是为了找工作，但随后也加入了IS"。

此外，阿卜杜勒哈迪还揭露称，IS正在接受卡车运送过来的弹药，这些弹药被伪装成非军用货物。他说，像他这样地位低的成员是无从得知弹药的源头。