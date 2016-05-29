伊拉克政府军反攻费卢杰夺回IS部分领地

哈通社阿斯塔纳5月29日电 据BBC消息，伊拉克政府军对被所谓"伊斯兰国"（IS）武装占领的两座主要城市之一费卢杰发起攻击，夺回部分领地。

BBC一名记者指，"伊斯兰国"的第一道防线、费卢杰附近的小镇卡尔马，目前已经被政府军控制。

大量精锐部队亦已被派往巴格达以西45公里（28英里）的费卢杰附近。

不过，"伊斯兰国"在费卢杰北部进行回击，在一次自杀式汽车炸弹袭击中炸死炸伤了一些政府军人员。

BBC记者吉姆·缪尔（Jim Muir）报道，IS曾对该城市南部进行反击，但在直升机机枪的协助下被成功抵挡住了。

据华盛顿消息，数天前由美军领导的空袭已令数十名武装分子死亡，其中包括"伊斯兰国"在费卢杰的指挥官马赫·比拉维（Maher al-Bilawi）。

"鬼城"

BBC记者说，卡尔马现在已经被政府军牢牢控制，驻守部队中包括紧急反应部队以及联邦警察。

伊朗支持的什叶派武装也有参与进这场冲突当中，他们在建筑物墙上留下涂鸦，其中一条说："谢谢你，伊朗。"

我们的通讯员还说，卡尔马现在已经是一座鬼城，已经看不到一个平民，一连串的商铺都被捣毁、烧光，一些更大的建筑物也严重损毁。

大量反恐部队的精英也已经应召候命，准备对费卢杰实施攻击。

不过，目前尚未清楚攻击会在何时开始。