埃尔多安：土耳其军队击毙IS头目

哈通社/阿斯塔纳/5月1日--据环球网援引英国广播公司（BBC）报道，土耳其总统埃尔多安表示，该国军队4月29日在叙利亚的一次行动中击毙了极端组织“伊斯兰国”（IS）头目阿布·侯赛因·库拉希。

另据路透社援引叙利亚消息人士的话报道称，这次行动发生在靠近土耳其边境的北部城镇詹达里斯。

埃尔多安称，土耳其的情报机构跟踪库拉希已经很长时间。据报道，阿布·侯赛因·库拉希是在去年11月接管了“伊斯兰国”。BBC称，“伊斯兰国”曾经控制了从叙利亚东北部到伊拉克北部的8.8万平方公里的领土，并对近800万人实施了残酷的统治。

BBC在1日的报道中称，无法确认埃尔多安的说法，对于埃尔多安提到的这次行动，IS尚无回应。

新加坡《海峡时报》1日引述当地一名居民的话称，行动持续了一个小时左右，他们听到了巨大的爆炸声。

据报道，“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克有6000至1万名武装分子，他们主要分布在农村地区，持续实施伏击、路边炸弹袭击等行动。联合国方面表示，“伊斯兰国”的地区分支在世界其他冲突地区也构成威胁，最活跃的地区位于阿富汗、索马里和乍得湖盆地。