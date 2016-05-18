ISIS丢了伊拉克半壁江山 在叙利亚损失了20%地盘

哈通社阿斯塔纳5月18日电 极端宗教组织"伊斯兰国"（ISIS）正在伊拉克和叙利亚这两个最重要的据点节节败退。

据《今日美国》17日报道，最新估测认为，在伊拉克，ISIS损失了45%一度占领的地盘，在叙利亚损失了20%。这个数据来自以美国为首打击ISIS的联军。

这些比例是基于2014年ISIS 蔓延至伊拉克时的鼎盛时期所占领的领土来计算的。

最新估测还显示，今年初，伊拉克军队占领地盘达到了40%，如今这个比例还在增加。截至今年初，ISIS在叙利亚损失了10%-15%的地盘。

报道称，这些数据此前还从未公开过。

在伊拉克战场上的失利正促使这个组织更频繁转向自杀式恐怖袭击。据美联社，过去一周，大约有200人在袭击中丧生，ISIS已宣布对其中大多数袭击负责。最近一次是在本周二，发生在巴格达露天市场和一个餐馆的多起爆炸已导致至少69人丧失。

"这些爆炸是‘伊斯兰国'对正在面临的日益增加的领土压力做出的反应，"安防情报分析机构IHS Janes恐怖主义和叛乱中心负责人Matthew Henman告诉该报。

跟基地组织不同，ISIS拥有庞大的作战部队并配备重型武器，并通过攻城略地、建立政府作为在该地区创建哈里发政权的计划的一部分。2014年该组织从叙利亚进入伊拉克。

不过，在伊拉克近两年不停的空袭和地面部队的压力下，这个军事组织不得不分化成小部队作战，并从之前控制的部分地盘下撤退。伊拉克一名高级指挥官陆军上将Gary Volesky称该组织展开大规模军事行动的能力已"从根本上"受到了限制。

去年12月伊拉克武装力量夺回了关键城市拉马迪。报道称，最近几周，在美军帮助下，伊拉克巩固了反ISIS取得成就，将ISIS军事人员逼出了伊拉克西部幼发拉底河部分城镇。在伊拉克第二大城镇摩苏尔，伊拉克军队展开了驱逐ISIS的军事行动。

在叙利亚的进展相对缓慢。美国联军支持下的叙利亚反叛组织组建了一支地面部队，目前该部队的规模正在壮大，在叙利亚东北部取得了一系列胜利。

（来源：界面）